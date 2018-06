Ivete Sangalo prepara show inédito que vai ‘mexer as estruturas da cidade’

(Foto: divulgação) Ivete Sangalo

No dia 8 de dezembro, Ivete Sangalo apresentará pela 1ª vez a Live Experience no Allianz Parque, em São Paulo, um show especial com estrutura inédita. Segundo assessoria, a apresentação promete mexer as estruturas da maior cidade do país.

Ivete já deu início a preparação do espetáculo, definindo um repertório que vai levar ao público releituras de hits consagrados e premiados, além de canções inéditas que serão apresentadas pela primeira vez no show de dezembro.

Os ingressos já estão à venda pelo site www.eventim.com.br e custam de R$40 a R$280. Para o setor Frontstage haverá uma promoção com valor diferenciado para as 300 primeiras pessoas que adquirirem o Bloco Coruja 2019. A promoção é limitada à capacidade do setor.

Se tratando de Ivete, sabemos que vem coisa boa por aí!

SERVIÇO:

Ivete Sangalo – Live Experience

Data: 08/12/2018

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200

Horário abertura de portões: 17h

Horário do evento: 20h

Ingressos: de R$40,00 a R$280,00

Classificação etária: 16 anos. Menores entre 14 e 16 anos de idade, acompanhados do responsável legal.

Ingressos: www.eventim.com.br

