Ivete Sangalo posta vídeo do filho tocando bateria: ‘Orgulhosa desse cara’

(Foto: reprodução/vídeo)

Ivete Sangalo já é eleita a mãezona do ano. Depois de parir as gêmeas Helena e Marina em noite de Carnaval, a cantora deu uma de mãe coruja ao compartilhar nas redes um vídeo do filho Marcelo tocando bateria.

No post do Instagram, Veveta escreveu: “Meu orgulho! Me disse assim: ‘Mãe, tô tirando ‘Pesadão’, da Iza. Mostre a ela!’ ‘Mostro sim! Vou mostrar pros zamuris (os fãs) também!’. Mãezinha orgulhosa desse cara!”.

No vídeo, Marcelo toca o instrumento em um quarto escuro iluminado apenas por luzes de festa. “P.s: Ele criou o cenário todo para ficar ‘astral”, revelou Ivete.

Confira abaixo o talento do menino:

Fonte: Vírgula UOL