Ivete Sangalo entrega que Claudia Leitte é a rainha do Whatsapp

E não é que a Claudia Leitte é a tia do WhatsApp? E a Ivete Sangalo adora!

Veveta participou de um quadro da YouTuber Foquinha, que foi ao ar nesta terça, 05. Nele, ela tinha que escolher famosos para algumas situações e a dona Ivete entregou todo mundo. Por exemplo, o mais cheiroso? Luan Santana! E detalhe que Foquinha lembrou que Fernanda Souza também deu o título de mais perfurmado pro cantor sertanejo, ou seja: cantor bem recomendado, né?

Sem nem pensar duas vezes, Ivete deu o cargo de cantora de ninar pra Sandy! Disse que totalmente confiaria na amiga pra cuidar das suas gêmeas, Marina e Helena. Mas o mais engraçado foi quando Foquinha perguntou para a baiana com quem ela adoraria ficar batendo papo no WhatsApp por horas. Ivete Sangalo entregou Claudia Leitte na hora: “Ela é a rainha dos áudios e dos vídeos”, a rainha do Brasil contou. De acordo com Veveta, “nas horas mais inusitadas”, Claudia envia memes e deixa a cantora rindo por horas.

Imagina estar num grupo de WhatsApp com essas duas? Assista ao vídeo:

Fonte: Vírgula UOL