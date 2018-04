Ivete Sangalo e Gilberto Gil inauguram novo espaço de shows em SP com apresentação inédita

(Foto: divulgação)

Dois gigantes da música brasileira, Ivete Sangalo e Gilberto Gil vão unir forças em show único e inédito que acontece dia 1 de junho. A apresentação especial inaugura o Allianz Parque Hall, um novo espaço para shows de grande porte em São Paulo.

O Allianz Parque Hall é um palco montado fora do gramado do estádio Allianz Parque, de forma rápida, e tem como objetivo não comprometer a agenda dos jogos de futebol. O espaço comporta até 11.185 espectadores.

No show, Veveta e Gil vão levar ao palco seus grandes clássicos da música popular brasileira, que vão da MPB ao Axé. Uma mistura das mais interessantes entre dois ícones da nossa cultura musical.

Os ingressos já estão à venda pelo site http://www.eventim.com.br/allianzparquehall e na bilheteria A do Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 214).



Configuração do Allianz Parque Hall

Serviço:

Ivete & Gil

Data: 01/06/2018

Local: Allianz Parque Hall

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200

Horário: 18h30 (abertura dos portões) – 21h30 (show)

Capacidade: 11.185 pessoas

Ingressos: de R$ 60 a R$ 340

Classificação etária: 16 anos. Menores entre 5 e 15 anos de idade, acompanhados do responsável legal.

Radiohead

20 de abril no Rio de Janeiro, e 22 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Saxon

3 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Jason Derulo

8 de maio em São Paulo, e 10 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL