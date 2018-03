Ivete Sangalo divulga nova foto das gêmeas e brinca: “Open bar de mãe”

Ivete Sangalo e as gêmeas

Leia maisIvete Sangalo posta vídeo do filho tocando bateria: ‘Orgulhosa …Marido de Ivete Sangalo posta primeira foto com rosto das gêmeas

Ivete Sangalo postou uma nova foto das gêmeas, Helena e Marina, em seu Instagram e disse que está com saudade dos fãs.

“Quando a gente sai do Open Bar da nossa mãe. Depois do peitão, denguinho sem fim! Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade dos zamurinhos. A gente ama mamar”, escreveu na legenda.

Helena e Marina são fruto da relação da cantora com Daniel Cady. Eles também são pais de Marcelo.

Mulher dá à luz dentro do mar

Fonte: Vírgula UOL