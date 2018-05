Ivete Sangalo conta significado e quem escolheu nome das gêmeas

Olha essa, que fofura.

Leia maisDepois de dar à luz gêmeas, Ivete Sangalo volta às redes …Ivete Sangalo posta vídeo do filho tocando bateria: ‘Orgulhosa …Menos de três meses depois de nascimento das gêmeas, Ivete …

A Ivete Sangalo está voltando a correria normal do seu dia a dia após dar à luz as gêmeas Marina e Helena. Ela participou da gravação do Altas Horas especial de Dia das Mães, que será exibido no sábado, 12, e contou a história mais fofura do mundo sobre seus filhos — além das meninas, ela é mãe de Marcelo, de oito anos.

A baiana revelou que quem escolheu o nome das recém-nascidas foi o seu primogênito. Ela disse: “Ele pesquisou e viu que Marina tinha a ver com o mar — e ele é pescador, como o pai. E Helena é aquela que reluz, que ilumina. Ele me trouxe essa explicação e eu disse que elas se chamariam assim porque é ele quem manda na parada”. Vai falar que não é lindinho demais??

Marina e Helena nasceram dia 10 de fevereiro, em pleno sábado de carnaval. Mais Ivete impossível, né?

Fonte: Vírgula UOL