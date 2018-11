Ivete Sangalo Apostando em Novo Projeto em São Paulo

Ivete Sangalo tem no currículo mais de 300 canções, 22 discos gravados, 6 DVDs, vendas que ultrapassam 15 milhões de cópias, recordes de público e recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e Shorty Awards. Em levantamentos realizados por veículos de imprensa e institutos de pesquisa, Ivete coleciona os títulos de cantora mais confiável do país, artista mais completa do Brasil e artista mais influente e popular do país. A multifacetada artista passeia por diversos gêneros artísticos e já esteve no comando de programas de televisão e fez participações em cinema, novelas e seriados. A cantora que ama a música e estar perto da sua legião de fãs conquistados ao longo da sua carreira tem mais de 300 fã-clubes registrados e suas redes sociais somam mais de 51 milhões de seguidores.

Terão duas participações internacionais de grande peso no seu novo trabalho, Alejandro Sanz e Brian Mcknight.

A gravação será no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 08 de dezembro.

“Alegria ter esses amigos queridos que vão deixar meu ‘Live Experience’ mais especial. Cantar com esses caras é muito massa e vai ser lindo recebê-los nesse projeto maravilhoso! O coração tá só ansiedade e alegria”, escreveu a cantora anunciando os dois convidados.

Outros artistas já confirmados para a participação são: Marilia Mendonça, Ferrugem e Léo Santana.

SERVIÇO

Data: 08/12/2018, Sábado

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo/SP

Horário do evento: 20h

Abertura dos portões: 17h

Classificação etária: 16 anos. Menores a partir de 14 anos podem entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.