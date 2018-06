Ivete, Rainha! Cantora baiana brilha no Rock in Rio Lisboa

Ivete Sangalo brilhou no Rock in Rio Lisboa, neste sábado (30). Com o show adiantado na programação do festival por causa do jogo Portugal x Uruguai, pelas oitavas de final da Copa da Rússia, a baiana colocou o público para dançar.

Com hits do Carnaval baiano e participação especial de Daniela Mercury, Ivete mandou beijos para os filhos, desejou sorte aos jogadores da seleção portuguesa e homenageou Brasil e África durante o show.

A cantora é a única artista brasileira a participar do line-up das sete edições do Rock in Rio Lisboa. Confira alguns dos momentos na galeria:

Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa

Cantora agitou o festival, neste sábado (30)

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL