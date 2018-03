Isis Valverde fala sobre sexo e revela relação com homem 10 anos mais velho

Reprodução Matheus Mazzafera e Isis Valverde

Isis Valverde participou do jogo Eu Nunca no canal de Matheus Mazzafera no Youtube.

Questionada se já tinha feito sexo na piscina e por telefone, a namorada do modelo André Rezendo bebeu o drink, respondendo que já tinha feito.

Depois, foi a vez de contar que já teve uma relação com um homem 10 anos mais velho que ela.

No fim, respondeu se já chorou por amor: “vou beber o copo inteiro”. Confira o vídeo:

