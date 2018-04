Isis Valverde está grávida!

A atriz está no terceiro mês de gestação de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o modelo André Rezende. A sua assessoria ainda não se manifestou, mas ela está negociando o anúncio oficial com uma empresa de teste de gravidez, com um contrato avaliado em R$ 25 mil. As informações são do colunista Leo Dias, que também afirma que o bebê foi o motivo pelo qual Isis e André reataram, após um breve período separados em dezembro do ano passado.

Felicidade, Isis!

Recentemente, Isis Valverde postou fotos lindas de suas férias no México. Dá uma olhada:

Isis Valverde

Atriz está de férias no México

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL