Isabella Fiorentino passa mal e surpreende ao ser maquiada em maca

Isabella Fiorentino

Isabella Fiorentino passou mal durante as gravações de seu programa, o Esquadrão da Moda, no SBT.

Em seu Instragram, ela contou para os fãs que tomou soro, mas que não poderia parar as gravações.

“Quando a apresentadora passa mal e não tem como cancelar a gravação. Depois do soro, make na maca do ambulatório”, escreveu na legenda da imagem.

Fonte: Vírgula UOL