Isabeli Fontana revela ritual pós-sexo com Di Ferrero e abre closet de quase US$ 1 milhão

Isabeli Fontana

Isabeli Fontana participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera em que mostra o seu closet, que tem peças avaliadas em US$ 1 milhão.

No momento em que começou a mostrar o armário de Isabeli, o stylist encontrou uma bolsa cheia de chocolates. Foi aí que Isabeli contou que ela e Di tem um ritual pós-sexo: fazer um lanche baseado em chocolates!

“Gente, olha aqui. Achei o esconderijo. Vocês sabiam que a Isabeli e o Di, toda vez que eles transam, eles comem chocolate. Toda vez, depois que transam, eles comem”, contou Matheus. Isabeli ficou sem graça e respondeu: “Não vale”.

Fonte: Vírgula UOL