Isabeli Fontana aparece com cabelo raspado em foto e intriga seguidores

Isabeli Fontana

Isabeli Fontana surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto em que aparece careca na noite do último domingo (7).

“Igual a um garoto”, escreveu a modelo na legenda da foto, que intrigou seus seguidores.

“Ela raspou mesmo?”, questionou um seguidor. “Deve ser montagem!”, afirmou uma outra jovem. Já a atriz Giovanna Ewbank achou o visual maravilhoso.

Isabeli Fontana

“Queria ser você com essa cabeça raspada! Que DEUSA”, afirmou.

A foto é de um ensaio para a revista Elle. E, apesar de muita gente achar que é verdade, não é. A modelo não raspou a cabeça, é só edição mesmo!

Fonte: Vírgula UOL