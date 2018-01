Isabela Garcia deixa a TV Globo após 46 anos de trabalho

Reprodução/Instagram Isabela Garcia em diversos papeis

Leia maisDony De Nuccio interrompe ele mesmo para Plantão da Globo sobre …Trama de ‘O Outro Lado do Paraíso’ é acusada de plágio, mas Globo …

A atriz Isabela Garcia começou 2018 noticiando a sua saída da TV Globo, onde trabalhou por 46 anos. “Rio de Janeiro, 1971. Com 4 anos de idade entro pela primeira vez em um estúdio da TV Globo. Lugar que viria a ser meu local de trabalho durante os próximos 46 anos de vida. Foram muitos trabalhos, muitas histórias, muitos amigos”, escreveu em um post no Instagram.

“Hoje me despeço, deixando todo o meu coração a vocês que me acompanharam por toda esta jornada. Que se divertiram com meus personagens atrapalhados, e choraram com os outros. Tenho muito orgulho em fazer parte da vida de vocês! Sempre fazendo lembrar uma filha querida, uma irmã, tia, amiga…a partir de hoje, sigo meu caminho por outra estrada, e espero que vocês continuem me acompanhando. Muita saúde a todos e um ano cheio de paz”, disse, sem deixar claro o que vai fazer a partir de então.

Atualmente, a atriz pode ser vista no Vale a Pena Ver de Novo, que exibe a novela Celebridade. Ela deu vida à Eliete, melhor amiga de Maria Clara Diniz (Malu Mader).

Além de Celebridade, ela esteve no elenco de várias novelas de sucesso, como Água Viva e Bebê a Bordo. O último trabalho na Globo foi na novela Eta Mundo Bom!

Fonte: Vírgula UOL