Iron Maiden pode vir ao Rock in Rio 2019, revela Bruce Dickinson

(Foto: reprodução/ Iron Maiden)

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, esteve em São Paulo nesta segunda, 14, para uma palestra sobre empreendimento na VTEX Day e acabou dando um spoiler sobre o Rock in Rio de 2019. O vocalista revelou que a banda deve vir ao festival como uma das atrações.

“Não faremos shows no Brasil neste ano. Talvez no ano que vem. Pode ser no Rock in Rio. Estamos conversando”, disse Dickinson antes de se despedir do público e deixar o palco.

Bruce Dickinson na VTEX Day 2018:

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Créditos: Itaici Brunetti

Fonte: Vírgula UOL