Iron Maiden lança cerveja de 5 litros no Brasil por R$ 449,98

(Foto: divulgação) Bruce Dickinson

O Iron Maiden, junto com a cervejaria inglesa Robinsons Brewery resolveu criar uma versão mais, digamos, ‘heavy metal’ de sua cerveja já conhecida no mercado, a The Trooper. A banda lançou um barril de 5 litros da bebida e já está disponível para venda no Brasil pela bagatela de – pasmem – R$ 449,48.

A cerveja premium que vem no barril é do tipo English Pale Ale de cor âmbar e com 4,7% de álcool. Seu gosto é descrito como “notas de toffee, frutadas e amargor assertivo em destaque que remete à frutas cítricas, principalmente ao limão, pelo uso dos lúpulos Bobek, Goldings e Cascade”.

Confira o barril abaixo. Caso tenha interesse, pode comprar aqui.

(Foto: reprodução)

Bandas que têm suas próprias bebidas

1 de 22

Bandas de rock têm suas próprias cervejas

Créditos: Reprodução

Iron Maiden

Créditos: Reprodução

João Gordo

Créditos: Reprodução

Angra

Créditos: Reprodução

Motorhead

Créditos: Reprodução

AC/DC

Créditos: Reprodução

Raimundos

Créditos: Reprodução

Titãs

Créditos: Reprodução

The Rolling Stones

Créditos: Reprodução

Sepultura

Créditos: Reprodução

Ratos do Porão

Créditos: Reprodução

Pearl Jam

Créditos: Reprodução

Velhas Virgens

Créditos: Reprodução

Matanza

Créditos: Reprodução

Kiss

Créditos: Reprodução

Deep Purple

Créditos: Reprodução

Paralamas do Sucesso

Créditos: Reprodução

Tianastácia

Créditos: Reprodução

Plebe Rude

Créditos: Reprodução

Korzus

Créditos: Reprodução

Jimi Hendrix

Créditos: Reprodução

Ghost

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL