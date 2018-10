Irmão de Bruno Gagliasso discute com Giovanna Ewbank e expõe conversa: “Verdade aparece”

Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso e Giovanna Ewbank

Leia maisBruna Marquezine confirma fim de namoro com Neymar: “partiu dele”Mulher é expulsa de avião por gritar com mãe e seu bebê

Parece que o clima esquentou entre a família Gagliasso-Ewbank. O irmão de Bruno Gagliasso, Thiago, expôs uma mensagem que recebeu na cunhada por Whatsapp.

Giovanna Ewbank rebate um comentário que Thiago teria feito sobre a “televisão estar morrendo”.

“Amorzinho. Espero que quando o seu desejo da ‘TV morta’ se realize (porque deve ser isso mesmo), vocês estejam preparados para: Não ter o apartamento que seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro; não ter ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar; não ter a mesada que seu irmão dá para a sua mãe; não ter o apartamento de São Paulo do seu irmão para ficar; entre outras tantas coisas…”, escreveu a atriz.

Thiago Gagliasso ainda fez um textão sobre a youtuber. “Já que ela ama tanto falar da vida pessoal no ‘Amores da Gioh’, porque ela não posta isso também lá? A TV não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião, independente da emissora! Seja Globo, Record, SBT, o que for! Não é tão difícil de entender…principalmente pra alguém que lucra tanto com a internet, né?! Infelizmente, não me tornei um dos ‘Amores da Gioh’ @gio_ewbank”, afirmou.

A mensagem teria sido enviada por Giovanna Ewbank no dia 08 de outubro, mas só foi exposta por Thiago na madrugada de domingo (21).

Thiago ainda disse: “Mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apartamento do meu irmão (e mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física). Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo. Se precisasse da ajuda dele aceitaria viu. Mesada pra mãe? Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha mãe o que ele faz por ela, o nome disso é gratidão. Não sei se você conhece. Apartamento do meu irmão para ficar? Relaxa! Tenho amigos que certamente me receberão com o maior prazer”.

“Quem escreve o que quer… leia as consequências! Não preciso aparecer… mas as verdades chegam! Por que chegou a hora né? É fácil defender causas nobres sem saber a realidade de muitos. Ou talvez a sua própria. Nunca fui de expor minha vida pessoal, mas infelizmente foi necessário! Seja bem vindo a realidade”, completou.

Algumas pessoas acreditam que a discussão foi motivada por divergências políticas.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Justin Timberlake se desentende com paparazzo

Créditos: Reprodução/Zimbio

Miley Cyrus discute com paparazzi nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução/Youtube

Justin Bieber perdeu a cabeça com um paparazzo e até a polícia foi chamada no local

Créditos: Reprodução/The Sun

Britney Spears bate com guarda-chuva em carro de fotógrafo em 2007

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Alec Baldwin agride paparazzi e diz ter sido provocado

Créditos: Reprodução/TMZ

James Hetfield se irrita com paparazzi no Uruguai

Créditos: Reprodução/Starfeine

Julia Roberts perde a paciência com fotógrafo

Créditos: Reprodução/RadarOnline

Amigo de Pippa Middleton aponta arma para fotógrafo

Créditos: Reprodução/CENA POP

Suri Cruise mostra a língua para paparazzi

Créditos: Getty Images

Luana Piovani perde a paciência com fotógrafo durante sua caminhada

Créditos: Photo Rio News

Divulgação

Brigas entre Famosos e Paparazzi

Créditos: divulgacao

Justin Timberlake se desentende com paparazzo

Créditos: Reprodução/Zimbio

Miley Cyrus discute com paparazzi nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução/Youtube

Justin Bieber perdeu a cabeça com um paparazzo e até a polícia foi chamada no local

Créditos: Reprodução/The Sun

Britney Spears bate com guarda-chuva em carro de fotógrafo em 2007

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Alec Baldwin agride paparazzi e diz ter sido provocado

Créditos: Reprodução/TMZ

James Hetfield se irrita com paparazzi no Uruguai

Créditos: Reprodução/Starfeine

Julia Roberts perde a paciência com fotógrafo

Créditos: Reprodução/RadarOnline

Amigo de Pippa Middleton aponta arma para fotógrafo

Créditos: Reprodução/CENA POP

Suri Cruise mostra a língua para paparazzi

Créditos: Getty Images

Luana Piovani perde a paciência com fotógrafo durante sua caminhada

Créditos: Photo Rio News

Divulgação

Brigas entre Famosos e Paparazzi

Créditos: divulgacao

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-505254’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL