Irmã diz que papel como Coringa não matou Heath Ledger: “estava se divertindo”

A trágica morte de Heath Ledger, aos 28 anos, logo após o lançamento de Batman: O Cavaleiro das Trevas, levou a uma série de especulações sobre a forma como o papel de Coringa teria prejudicado sua saúde mental.

Mas isso não parece ser o que pensa a família.

Em conversa com o The Telegraph, a irmã do astro, Kate, disse que não entende de onde surgiram os rumores, pois o irmão estaria se divertindo com a atuação. “Todas as reportagens que saíram dizendo que ele estava depressivo, que o papel estaria lhe causando isso, honestamente, era exatamente o contrário. Não poderia estar mais errado”, disse ela.

Kate garantiu que o ator estava empolgado, sereno e feliz com seu trabalho. “Ele tinha um senso de humor fantástico, e acho que apenas sua família e amigos sabiam disso, mas ele estava se divertindo. Ele não estava depressivo por conta do Coringa”, garantiu.

A irmã de Ledger falou sobre o assunto durante a pré-estreia do documentário I Am Heath Ledger, que conta a história do astro, no Reino Unido. O ator morreu em seu apartamento por intoxicação acidental de remédios prescritos.

