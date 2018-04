Irmã de César Tralli morre aos 40 anos; jornalista faz homenagem

Gabriela e César Tralli

O jornalista César Tralli deu uma notícia triste para os seus seguidores na noite do último domingo (08).

Sua irmã caçula, Gabriela, morreu aos 40 anos. “Adeus, Gabi! Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz. Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual”, escreveu.

Gabriela e César Tralli

“Te vi nascer, sofri muito para você sobreviver, ajudei a te salvar, te educar, te alimentar, te proporcionar bem estar. Ao longo dos seus 40 anos, você sempre me retribuiu com amor, gratidão e sorrisos”, disse.

A causa da morte não foi revela. Gabriela tinha uma síndrome rara e deficiência intelectual.

“Um dia você me perguntou: ‘O que são as estrelas?’ Eu respondi: ‘O sorriso das crianças’. Como eterna criança, você agora sorri para nós aí do alto. Me ajude só a cuidar dos nossos pais. Não vai ser fácil, irmã, ficar sem você. Eu te amo eternamente”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL