Irmã canta todos os dias para ensinar irmão com síndrome de Down a falar

Uma mãe de Utah, nos Estados Unidos, filmou um momento de extrema felicidade vivido com seu filho de dois anos, que tem síndrome de Down. Em um vídeo que viralizou na internet, o menino aparece falando sua primeira palavra. E sabe qual foi? Nada de papai ou mamãe! A primeira coisa que Bo falou foi: “feliz”.

A irmã de Bo ama tocar violão e cantar para o pequeno. Ela sempre canta a música You are My Sunshine, que tem um significado especial para a família. Amanda Bowman Gray afirmou que, em abril de 2016, o marido dela, Caleb Grey, cantou a música pela primeira vez para o filho recém-nascido, enquanto ele se preparava para uma cirurgia no coração.

Desde outubro de 2017, Lydia, uma de suas irmãs, começou a cantar repetidamente a canção para o irmão. E o resultado foi a primeira palavra do pequeno. “Minha filha estava muito repetitiva com You are My Sunshine durante três meses. Ela trabalhou com ele e, um dia, eles estavam sentados no chão da cozinha com ele, apenas fazendo uma terapia musical e ela gritou que ele tinha dito a primeira palavra, que foi ‘happy’ (feliz)”, contou a mãe.

“Eu fiz Lydia me mostrar. Eu gritei e trouxe meu marido para ver. Chorei e fiquei muito emocionada. Peguei a câmera e filmei”, contou. Desde então, com a “terapia musical” da irmã, eles adicionaram cerca de uma dúzia de palavras ao vocabulário de Bo.

