Irã e Portugal fazem jogo decisivo em Saransk

As seleções de Portugal e Irã jogam neste momento na Mordovia Arena, em Saransk. O jogo é decisivo para a classificação dos dois times no grupo B. O Irã vem de derrota na segunda rodada para a Espanha e precisa da vitória a fim de passar para as oitavas de final.

O treinador Carlos Queiroz escalou o Irão com: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini e Ehsan Haji Safi; Omid Ebrahimi, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh e Vahid Amiri; Saeid Ezatolahi e Sardar Azmoun.

O técnico português Fernando Santos colocou em campo: Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte e Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva e Ricardo Quaresma; Cristiano Ronaldo, André Silva e João Mário.

O jogo começou com as duas seleções buscando jogadas de ataque e muita marcação no meio de campo. A primeira jogada perigosa aconteceu, aos três minutos, com Cristiano Ronaldo, que pelo lado esquerdo da área iraniana, chutou forte para a defesa em dois tempos do goleiro Alireza Beiranvand.

Fonte: Agência Brasil