IPVA de veículos com placas finais 4 e 5 tem desconto até dia 12

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com placas, finais 4 e 5 pode ser pago com 5% de desconto até o dia 12 de março. O beneficio é concedido para os pagamentos realizados à vista. Para emitir a guia de recolhimento o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Fazenda (Sefaz), no banner IPVA, opção “Pague seu IPVA”.

Quem efetuar o pagamento do valor integral do IPVA no período de 13 a 20 de março terá 3% de desconto. Já no período de 21 a 29 deste mês, o recolhimento deverá ser integral ou parcelado em até três vezes, sem o beneficio dos descontos. Após o dia 29 o pagamento terá que ser feito à vista, com acréscimo de juros e multa.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento devem ficar atentos às regras previstas na legislação do IPVA. Nesses casos, a primeira parcela tem que ser paga até o dia 29 de março e o valor mínimo por parcela não pode ser inferior a uma Unidade Padrão Fiscal (UPF), que para o mês de março está cotada em R$ 129,94.

O pagamento do IPVA, qualquer que seja a modalidade ou exercício de referência, pode ser efetuado mediante a apresentação do documento de arrecadação no Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob, Bradesco, Itaú, Primacredi e Santander. A quitação do imposto é um dos requisitos para licenciar o veículo. O não pagamento gera multa e juros, além do risco de o veículo ser apreendido.

A tabela do IPVA com o cronograma completo de pagamento para cada número final de placa pode ser consultada no site Sefaz.