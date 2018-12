Intérprete de Libras é a convidada do Conversa com Roseann Kennedy

A intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Elizângela Castelo Branco ficou conhecida em todo país quando apareceu ao lado de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral e atraiu os holofotes durante o pronunciamento da vitória. Ela chegou a ser alvo de brincadeiras na internet por causa das expressões faciais usadas na interpretação de Libras do discurso, mas diz que não ficou chateada e que o episódio foi proveitoso.

“A gente está podendo falar, está podendo desmistificar, podendo educar e ensinar as pessoas. Pela primeira vez na história, os surdos puderam participar de todos os momentos dessa eleição. Os surdos puderam ver e acompanhar as propostas desses presidentes, nos debates, nas emissoras. E a cereja do bolo foi no pronunciamento. Após ser eleito, o presidente uma intérprete ao lado”, diz orgulhosa.

Com grande engajamento na causa dos deficientes, bandeira defendida também pela futura primeira dama, Michele Bolsonaro, Elizângela começou a carreira de forma despretensiosa, em cultos religiosos. é coordenadora do ministério Incluir da Igreja Batista Atitude, no Rio . Em entrevista ao programa Conversa com Roseann Kennedy que vai ao ar amanhã (3), às 21h15, na TV Brasil, ela fala da necessidade de inclusão da comunidade surda no país.

Carioca e pedagoga, hoje é professora de Libras da UFRJ e intérprete há mais de 20 anos. No Facebook, curte a página “BolsoSurdos” que apoia o presidente eleito Bolsonaro e vê com bons olhos a participação e a inclusão política desta comunidade. “Eu vejo que isso é empoderamento da comunidade surda. Assim como a direita fez, a esquerda também. E fizeram ao mesmo tempo”, analisa.

Ao falar de seu trabalho, ela relembra experiências pitorescas de sua carreira. “Já interpretei parto, foi muito emocionante! Nesse caso, o pai e a mãe eram surdos. E os próprios médicos estavam inseguros.”

Mesmo com uma área de atuação promissora que inclui a interpretação de Libras em congressos, na área educacional, jurídica e da saúde, Elizângela ressalta a importância desse trabalho através de um alerta: “Muitos surdos são medicados equivocadamente, porque às vezes, eles vão sozinhos para o médico e o médico pensa que entendeu”. Para ela, essas pessoas precisam ser ouvidas e entendidas. “No caso médico isso é muito sério. Surdos morrem, surdos são presos porque às vezes foram pegos em algum lugar suspeito e eles não podem se defender”.

E por fim, a intérprete diz que a situação dos surdos no país precisa ser revista e repensada “Os surdos são brasileiros, mas vivem como estrangeiros dentro do seu próprio país. Porque a maioria das pessoas não conhecem a língua de sinais”.

Fonte: Agência Brasil