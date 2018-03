Intérprete de Frida Kahlo, Salma Hayek critica Barbie da pintora

Parece que Valentina, filha da atriz Salma Hayek, não vai ganhar nenhuma Barbie no Natal esse ano.

A atriz mexicana foi às mídias sociais criticar o mais novo lançamento da Mattel. A marca divulgou na semana passada a linha “Inspiring Women” (Mulheres Inspiradoras) que, por enquanto, tem três modelos: além da pintora, também ganharam versões Barbie a aviadora Amelia Earhart e a matemática Katherine Johnson.

“Frida Kahlo nunca tentou ser ou parecer como ninguém”, Hayek escreveu em postagem no Instagram, acompanhando uma imagem da Barbie de Kahlo. “Ela celebrava a sua individualidade. Como eles puderam transformá-la em uma Barbie?” Veja o post:



#fridakahlo never tried to be or look like anyone else. She celebrated her uniqueness. How could they turn her into a Barbie No puedo creer que hayan hecho una Barbie de nuestra Friducha que nunca trató de parecerse a nadie y siempre celebró su originalidad

Fonte: Vírgula UOL