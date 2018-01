Internet transforma hit do Nirvana em versão do Charlie Brown Jr

(Foto: reprodução/vídeo)

Imagine juntar dois dos maiores ídolos da década de 1990 em uma única música, um internacional e o outro nacional? Pois é, a internet (sempre ela) fez essa façanha pra gente e transformou o hit Smell Like Teen Spirit, do Nirvana, em uma versão que poderia muito bem ser interpretada pelo Charlie Brown Jr.

O vídeo foi lançado essa semana no Youtube com o título de ‘Smell Like Teen Spirit’ by Nirvana Re-Mixed in a Major Key, e se tornou um grande sucesso na rede, por fazer o grunge de Kurt Cobain virar um pop punk, estilo que a banda santista de Chorão e Champignon dominava.

Ouça abaixo! Dá até para imaginar o Marginal Alado cantando:

Fonte: Vírgula UOL