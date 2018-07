Internet quer saber: Meghan Markle e Philippe Coutinho são irmãos?

A internet tem feito uma pergunta nesta semana: qual será o grau de parentesco entre Meghan Markle e o craque brasileiro Philippe Coutinho?

Nas redes sociais, várias montagens mostram que a mulher do príncipe Harry e o atacante da seleção são muito parecidos fisicamente.

Olha só:



Prince Harry didn’t married Meghan Markle, he married the female version of Philippe Coutinho.#FCBarcelona @FCBarcelona@Phil_Coutinho #RoyalWedding pic.twitter.com/dNeu7AxMrU

— Ali Shahbaz (@alishahbaz77) 19 de maio de 2018

RT for Meghan Markle

for Philipe Coutinho pic.twitter.com/Z5MpdRkQvl

— GeniusKDB (@GeniusKDB) 19 de maio de 2018

Got to be related! @Phil_Coutinho @meghanmarkle #Coutinho #MeghanMarkle #Marklinho#RoyalWedding #Barcelona pic.twitter.com/U7pyGLcUAY

— Lee Davies (@LeeDavies87) 9 de janeiro de 2018



Fonte: Vírgula UOL