Internet presta belas homenagens a Stephen Hawking; físico morreu hoje

Morreu nesta quarta-feira (14) o físico britânico Stephen Hawking, considerado o maior cientista pós-Einstein. Ele tinha 76 anos e morreu por complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença com a qual conviveu desde jovem.

O The Guardian publicou trechos do comunicado dos filhos de Hawking, Lucy, Robert e Tim. “Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário. Seu legado irá viver por muitos anos. Sua coragem e persistência, além de seu brilhantismo e bom humor, inspiraram pessoas em todo o mundo. (…) Nós vamos sentir sua falta para sempre”, afirmaram.

A internet honrou a importância de Stephen Hawking, que chegou a ter a vida retratada no filme A Teoria de Tudo (2014), e seu nome figura desde a madrugada entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Confira algumas homenagens prestadas nas redes sociais:

Fonte: Vírgula UOL