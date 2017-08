Internet desconfia que Tom Cruise usa enchimento no bumbum

Ah, a internet e suas dicussões super-relevantes para a humanidade. A última delas aborda a veracidade do tamanho bumbum de Tom Cruise.

Um fã atento notou que o ator, em uma das cenas do filme ‘Operação Valquíria’, aparece com um glúteo muito avantajado, levantando a suspeita de que o astro teria usado uma cueca com enchimento na época das gravações.

“Olá, eu apresento a teoria de que Tom Cruise utiliza um bumbum fake em uma das cenas de ‘Operação Valquíria’”, tuitou o usuário @iluvbutts247. Diante da notável abundância, o post rapidamente viralizou e já teve mais de 61 mil curtidas até o momento.

Na web, teve gente que sugeriu que o bumbum talvez pertença a algum dublê. Diante da repercussão, o responsável por criar a polêmica mais tarde tuitou: “Quero deixar claro que mesmo que seja um bumbum falso, ainda é um lindo bumbum”.

Fonte: Vírgula UOL