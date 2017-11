Interlagos tem segurança reforçada após equipe da Mercedes ter sido assaltada

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reforçou o policiamento no entorno do Autódromo de Interlagos, onde na noite de ontem (10) funcionários da equipe Mercedes, do piloto inglês Lewis Hamilton, foram assaltados por vários homens armados na saída do autódromo, na capital Paulista.



Vista aérea do Autódromo de Interlagos, onde no domingo (12) será realizado o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1Marlon Hammes/Divulgação Autodromo de Interlagos

Em nota divulgada hoje (11), a secretaria informa que o policiamento foi reforçado tendo em vista a realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, neste domingo (12), e não deu detalhes das investigações do caso.

“Cerca de 700 policiais estão no local em equipes de rondas com motocicletas, do Comando de Choque, como as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), e dos batalhões da área”, diz a secretaria.

O assalto foi comentado pelo piloto tetracampeão mundial em sua página no Twitter. Segundo Hamilton, alguns profissionais da Mercedes tiveram armas apontadas para a cabeça e ameaçados.

“Algumas pessoas da minha equipe foram rendidos. Tiveram armas apontadas para a cabeça, na noite passada, quando deixavam o circuito aqui no Brasil. Isso é tão perturbador para ouvir. Por favor, orem pelos meus companheiros que estão aqui como profissionais, e estão preocupados”.

O piloto disse ainda que esse tipo de episódio é recorrente em Interlagos, e cobra providências dos organizadores da Fórmula 1. “Isso acontece todos os anos aqui. A F1 e as equipes precisam fazer mais, não há desculpa!”

Colaborou Décio Trujilo

Fonte: Agência Brasil