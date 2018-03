Intercambista estuprada por casal britânico na Indonésia quer justiça

Reprodução A jovem ficou na casa do casal nos anos 1980

Melinda tinha 16 anos quando viajou para Indonésia para fazer um intercâmbio. A australiana ficou na casa de um casal britânico que, na época, drogou e estuprou a jovem. O crime ocorreu nos anos 1980, mas só agora Melinda conseguiu se manifestar. Segundo informações do Herald Sun, Melinda só conseguiu falar sobre o estupro após passar por tratamento psiquiátrico. Aos 47 anos, a australiana contou que a agência responsável pelo intercâmbio, a Lions Club, não tem certeza de que ela é a única estudante que passou por isso.

Segundo Melinda, o casal britânico que a recebeu durante o intercâmbio tinha aproximadamente 40 anos e eram donos de uma fábrica de móveis. Ela contou que foi estuprada primeiro na casa deles, Rosemary e Richard, e depois em um hotel durante viagem. O casal forçou Melinda a tomar pílula di dia seguinte para evitar gravidez.

Mulher revela abuso que sofria do avô

Fonte: Vírgula UOL