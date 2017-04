Inter treina visando duelo decisivo em São Paulo

É uma decisão atrás da outra! O Colorado vive um momento decisivo da temporada. O mata-mata do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil não para e nesta quarta-feira (19/4), o Inter vai até São Paulo para duelar com o Corinthians, pela quarta fase da competição nacional. Na ida, jogando no Beira-Rio, a partida terminou empatada por 1×1. Assim, a equipe precisa buscar a vitória na Arena Itaquera, ou um empate por mais de dois gols para obter a classificação.

Na manhã desta segunda-feira (17/4), no CT Parque Gigante, o grupo de jogadores voltou aos treinamentos visando ao duelo contra os paulistas. A primeira parte da atividade foi fechada e o técnico Antonio Carlos Zago não deu indícios da equipe que entrará em campo. Carlinhos, suspenso, é desfalque. Edenilson, que sentiu um desconforto no aquecimento do último jogo, é dúvida para o confronto. Já o chileno Felipe Gutiérrez, que não está inscrito no Gauchão, pode fazer sua primeira partida como titular.

A preparação para o jogo decisivo contra o Corinthians segue na manhã desta terça-feira (18/4), quando o treinador colorado deve definir o time que iniciará a partida. Após os trabalhos, a delegação viaja para São Paulo, onde ficará concentrada até a bola rolar.