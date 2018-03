Intenso tiroteio assusta moradores da Rocinha

Em mais um dia de conflitos no Rio, um intenso tiroteio assustou moradores e quem passava pela Rocinha, na zona sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, na tarde de hoje (17), integrantes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), foram atacados a tiros por criminosos, quando patrulhavam a localidade conhecida como “Roupa Suja”, na comunidade e começou um confronto.

De forma preventiva, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos da Auto Estrada Lagoa-Barra, obrigando o desvio dos motoristas para Avenida Niemeyer. O fluxo dos veículos também foi suspenso nas duas direções dos túneis Zuzu Angel e Acústico. Como não houve mais conflitos, as vias foram liberadas.

A PM informou também que policiais do Batalhão de Choque aprenderam, até o momento, três artefatos explosivos, material entorpecente, um rádio transmissor e munições. O registro será feito pela delegacia da Rocinha.

A corporação lembrou ainda que desde o dia 18 de setembro do ano passado “vem atuando em continuidade as ações desencadeadas na comunidade” para prender criminosos e apreender suas armas.

Fonte: Agência Brasil