Integração reduziu em 12,4% o número de mortes violentas no país

O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, comemorou hoje (21) a queda de 12,4% no número de mortes violentas durante os nove primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo ele, houve redução em quase todos os estados, exceto em Tocantins e Roraima.

“Os números são motivo de extrema alegria e representam uma tendência. Houve queda em quase todos os estados e no Distrito Federal, à exceção de Tocantins e de Roraima”, afirmou o ministro. “É o maior prêmio que podíamos ter”, afirmou Jungmann, alegando estar encerrando seu trabalho à frente da pasta nos próximos dias. “É a nossa última coletiva.”

O ministro disse que os resultados são fruto de um trabalho de integração entre órgãos do governos federal e estaduais. “Isto se deve a um trabalho cujo grande eixo é a integração. A coordenação proporcionada pelo ministério, a criação do Susp [Sistema Único de Segurança Pública] e os esforços dos estados.”

De acordo com o ministro, os dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos da Violência (NEV), da Universidade de São Paulo (USP), a pedido portal do G1, demonstram que o número de homicídios caiu mês a mês durante os nove primeiros meses de 2018.

De acordo com Jungmann, em 2017, foram registradas 44 mil mortes violentas ebntre janeiro e setembro. O total durante o ano superou 63 mil. “Este ano, tivemos, no período, aproximadamente, 39 mil ocorrências.”

Fonte: Agência Brasil