Instrumento de percussão! Americana conta a evolução do sapateado com show de música e dança

Shows com música ao vivo e sapateado são quase sempre de deixar o queixo caído. Mas, neste caso, a artista californiana Sarah Reich usa a dança e seus passos como um verdedeiro instrumento de percussão.

No resumo do espetáculo “Evolution Of Tap Dance” (A evolução do sapateado), a americana dá um show de sincronismo e beleza contando o desenvolvimento da dança através da história da música pop no mundo. Entre os grandes sucessos, Sarah Reich baila ao som de Wave, do nosso Tom Jobim. Assista:

Fonte: virgula.uol.com.br