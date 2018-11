Institutos emitem alerta devido ao volume de chuvas no Espírito Santo

A quantidade de chuvas no Espírito Santo motivou a emissão de alerta por parte de institutos de meteorologia hoje (9). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso especial para risco de fenômeno adverso para os 78 municípios do estado válido até as 23h59 desta sexta-feira.

O aviso aponta um risco alto para ocorrência de tempo severo que possa provocar danos e acidentes. “Siga as recomendações da Defesa Civil e demais autoridades competentes e esteja preparado para medidas de emergência com a maior segurança possível”, diz o texto.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de “grande perigo” referente ao acumulado de chuva válido até as 10h deste sábado (10). O aviso alerta 33 municípios da Serra Capixaba, Região Metropolitana de Vitória, do Litoral Sul Capixaba, Rio Doce Capixaba, centro-oeste capixaba e nordeste capixaba.

“Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco”, diz o texto divulgado pelo instituto.

O Inmet recomenda que as pessoas nessas regiões desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia, observem alteração nas encostas e permaneça em local abrigado. “Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos”, diz o texto.

Segundo o governo do Espírito Santo até as 11h deste sexta-feira, 73 municípios, no período de 24 horas, tiveram chuvas com intensidades distintas e, desse total, 13 acumularam volumes de mais de 100 milímetros. A Defesa Civil do Espírito Santo registrou entre ontem e hoje um total de 84 ocorrências.



Fonte: Agência Brasil