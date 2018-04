Instituições paulistas participam do Museum Week a partir de hoje

Os museus paulistas participam, a partir desta segunda-feira (23), da quinta edição do Museum Week. Durante uma semana, instituições culturais de diversas partes do mundo divulgarão nas redes sociais bastidores, curiosidades e atividades relacionadas ao universo dos museus. A ação online ocorrerá no Twitter. O tema deste ano é “Convivência, cidadania e tolerância”.

“Este foi o primeiro evento mundial de mobilização em redes sociais. Serão abordados temas como valorização da mulher, da herança cultural e das crianças. Cada dia terá um tema diferente. No Twitter dos museus, estão todos preparados para participar dessa mobilização”, informou Romildo Campello, secretário adjunto de Cultura do estado.

Até 29 de abril, cada dia terá uma hashtag diferente representando um tema específico. O dia da abertura da ação será dedicado às mulheres. Com a #womenMW, os museus apresentarão “mulheres famosas nos campos da história, arte, cultura e ciência, bem como todas aquelas anônimas cujas vidas estruturam nossas sociedades”.

Nos dias seguintes, os temas serão #cityMW (cidades), #heritageMW (herança), #professionsMW (profissões), #kidsMW (crianças), #natureMW (natureza) e #diferençaMW. Por se tratar de uma mobilização mundial, a maioria das hashtags é em inglês.

Segundo Campello, a ação cumpre os objetivos de colocar em evidência temas importantes da atualidade e de estimular a visita às instituições. Nas edições anteriores, o Museum Week trouxe temas como a preservação e celebração da cultura, memória e herança cultural ( 2016) e uma homenagem às mulheres (2017).

As instituições culturais de São Paulo que participam da ação são a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som – MIS-SP, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Museu de Arte Sacra, Estação Pinacoteca, Pinacoteca do Estado, Paço das Artes, Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão), Museu do Café (Santos) e Museu Casa de Portinari (Brodowski).

Fonte: Agência Brasil