Instagram libera função parecida com do Iphone em todos os celulares

Fundo desfocado

Você já reparou na função Foco do Instagram? Se não reparou, deveria! O novo efeito do Stories dá profundidade para vídeos e fotos, recurso muito parecido com o Modo Retrato, do Iphone!

O recurso mantém o foco no rosto que está em primeiro plano, deixando o fundo da imagem desfocado.

O novo efeito funciona nas câmeras frontal e traseira. A função está sendo liberada aos poucos para os usuários.

Christie Brinkley

Ex-modelo tem 63 anos.

Créditos: Reprodução / @christiebrinkley

Elle MacPherson

Ex-modelo tem 53 anos.

Créditos: Reprodução / @ellemacphersonofficial

Sofia Vergara

Atriz tem 45 anos.

Créditos: Reprodução / @sofiavergara

Jennifer Lopez

Cantora tem 47 anos.

Créditos: Reprodução / @jlo

Halle Berry

Atriz tem 51 anos.

Créditos: Reprodução / @halleberry

Bruna Lombardi

Atriz e escritora tem 65 anos.

Créditos: Reprodução / @brunalombardioficial

Claudia Ohana

Atriz tem 54 anos.

Créditos: Reprodução / @ohanareal

Solange Frazão

Musa fitness tem 55 anos.

Créditos: Reprodução / @solangefrazaooficial

Susana Vieira

Atriz tem 75 anos.

Créditos: Reprodução / @susanavieiraoficial

Leticia Spiller

Atriz tem 44 anos.

Créditos: Reprodução / @arealspiller

Sarah Jane Adams

Influenciadora australiana tem 62 anos.

Créditos: Reprodução / @saramaijewels

Xuxa

Apresentadora tem 54 anos.

Créditos: Reprodução / @xuxamenegheloficial

Luiza Brunet

Ex-modelo e empresária tem 55 anos.

Créditos: Reprodução / @luizabrunetoficial

Vera Minelli

Digital influencer e mãe da blogueira Gabriela Pugliesi tem 53 anos.

Créditos: Reprodução / @veraminelli

Dorrie Jacobson

Influenciadora americana tem 83 anos.

Créditos: Reprodução / @seniorstylebible

Cindy Crawford

Ex-modelo tem 51 anos.

Créditos: Reprodução / @cindycrawford

Elizabeth Hurley

Atriz tem 52 anos.

Créditos: Reprodução / @elizabethhurley1

Kate Beckinsale

Atriz tem 43 anos.

Créditos: Reprodução / @katebeckinsale

Monica Bellucci

Atriz italiana tem 53 anos.

Créditos: Reprodução / @monicabellucciofficiel

Carmen Electra

Atriz tem 45 anos.

Créditos: Reprodução / @carmenelectra

Fonte: Vírgula UOL