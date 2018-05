Inspiração: como usar botas brancas sem parecer uma paquita

Botas brancas estão na moda!

Mas se você cresceu no Brasil entre os anos 1990 e 2000, talvez você tenha um pouco de receio de usá-las, já que a primeira coisa que vem à mente quando nós pensamos nessas botas são…

… as Paquitas.

E a gente duvida que as assistentes de palco da Xuxa sejam a sua referência de estilo. Mas está tudo bem! A gente aqui do Virgula está aqui pra te ajudar a se inspirar, certo? Nós fizemos uma galeria cheia de looks incríveis com botas brancas. Dá uma olhada:

Inspirações de looks com botas brancas

Créditos: Reprodução / Pinterest

Fonte: Vírgula UOL