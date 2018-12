Inspeção em presídio da PM encontra moeda estrangeira na cela de Pezão

Uma inspeção do Gabinete de Intervenção Federal encontrou quase R$ 500 em moeda estrangeira na cela do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói. Pezão está na sala de Estado-Maior desde o fim de novembro, quando foi preso na Operação Boca de Lobo, da Polícia Federal.

Segundo a Polícia Militar, durante a inspeção, feita por PMs e por militares das forças armadas, foram encontrados na cela de Pezão 70 euros, 36 dólares, 6.000 pesos colombianos e 25 yinhang (moeda chinesa).

A inspeção na unidade, que também abriga vários PMs presos por crimes militares ou que estão aguardando conclusão de seus processos em crimes comuns, também foram encontrados sete celulares enterrados na horta do presídio, tesoura, seringas descartáveis e caixas de medicamentos, em outras celas.

A ação envolveu 160 militares das Forças Armadas e 100 policiais militares, terminando por volta do meio-dia.

Fonte: Agência Brasil