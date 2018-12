Inscrições para Projeto Botinho começam nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (17) o prazo para inscrição de crianças e adolescentes (entre 7 e 17 anos) na tradicional colônia de férias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Projeto Botinho, que acontece desde 1963, em 27 praias de todo estado.

Entre os dias 14 e 25 de janeiro, cerca de 3 mil jovens divididos em turmas pela faixa etária participam de atividades lúdicas e orientadas com o objetivo de incentivar a prevenção de acidentes marítimos. “A garotada recebe noções de preservação do meio ambiente, orientações sobre as condições do mar, sobre primeiros socorros e dicas para evitar afogamentos”, informou a assessoria.

A colônia é gratuita e ocorre em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) Rio. As atividades em janeiro ocorrem das 8h às 11h, no quartel onde foi feita a inscrição. As crianças e jovens serão divididos em três turmas: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos).

As inscrições vão até o dia 21 deste mês. Os pais e responsáveis interessados devem procurar um dos quartéis listados no site da corporação levando cópia de sua identidade; além de cópia da certidão de nascimento do menor; atestado médico original atual; e foto colorida da criança no formato 3×4.

Fonte: Agência Brasil