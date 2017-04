Inscrições para Corrida do Trabalhador encerram nesta sexta

A 1ª Corrida Comunitária do Trabalhador teve o prazo final de inscrições prorrogado para a próxima sexta-feira (28.04) via internet e presencial. Com mais de 12 mil reais em premiação em dinheiro, a corrida está marcada para ocorrer no dia 07 de maio, num percurso de 7km, com largada no mini-estádio Ruiter de Carvalho, às 07h, no bairro Três Barras, em Cuiabá. E o valor individual da inscrição é de R$ 60,00 com limite máximo de 1.000 mil participantes.

Os interessados em participar precisam ter no mínimo 18 anos e devem efetuar as inscrições pelo site www.morro-mt.com.br. Com exceção dos moradores do bairro Três Barras, pois esses podem se inscrever de forma gratuita no Centro Comunitário do Três Barras. Mas será preciso apresentar comprovante de moradia para ter acesso à gratuidade. E também tem direito de inscrições grátis os trabalhadores filiados a sindicatos da base da NCST-MT.

“Durante a corrida serão oferecidos vários serviços gratuitos para a população. Prevemos ter atendimento jurídico, manutenção de motocicletas, abaixo-assinado por melhorias estruturais no bairro, massagens e lazer para os jovens. Faremos outras edições da corrida e cada ano será em um bairro. Sempre com o intuito de chamar a atenção do poder público para o bairro e cobrar bem-feitorias”, diz o presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST-MT), Ronei de Lima.

Entrega de kits

Os kits terão número de identificação, chip e camiseta personalizada. Na retirada dos kits será necessário a apresentação de documentos pessoais e comprovante da inscrição. Terceiros poderão retirar, desde que portem documento de identificação e comprovante de inscrição da pessoa em questão. A entrega dos kits será nos dias 04 e 05, das 08 às 17h30, e dia 06/05, das 08 às 12h, na sede da NCST-MT/Fetiemt, na rua São Luiz, nº 476, no bairro Lixeira, em Cuiabá.

Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) podem se inscrever nas categorias cadeirantes, visual, físico e intelectual. A largada geral será às 07h e a largada dos PNEs às 06h50. E as inscrições também podem ser efetuadas diretamente na sede da NCST-MT.

Serviço

O Mini-estádio Ruiter de Carvalho, local da largada e da chegada, fica localizado na Rua Treze, esquina com Rua Vinte e Nove, no bairro Três Barras, em Cuiabá. A concentração terá início às 06h, a largada dos PNEs será às 06h50, a largada geral às 07h, a previsão de término será de duas horas após a largada e os competidores precisarão chegar uma hora antes da largada. E mais informações pelos telefones: 65-3623-1661 / 65-99982-1730 / 65-99603-5737. (Com Assessoria)