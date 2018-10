Ingressos para shows do Ed Sheeran no Brasil começam a vender em novembro!

Ed Sheeran

Os rumores foram confirmados e Ed Sheeran fará dois shows no Brasil em 2019. O primeiro será no dia 15 de fevereiro, em São Paulo, no Allianz Parque. Em seguida, segue para Porto Alegre, onde se apresenta na Arena Grêmio.

A Move Concerts confirmou na tarde desta quarta-feira (24) que os ingressos começam a ser vendidos no dia 02 de novembro para clientes Banco do Brasil, que possuam o cartão Ourocard.

No dia 05 de novembro, as vendas de ingresso serão abertas para o público em geral.

