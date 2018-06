Inglesa cria movimento valorizando seios flácidos: “me recuso a escondê-los”

A inglesa de 23 anos Childera Eggerue tem inspirado mulheres a aceitarem seus seios do formato que eles são. Nas redes sociais, ela lançou o movimento #SaggyBoobsMatter que, em português, significa seios flácidos importam.

Em entrevista ao site Insider, a londrina diz que nunca gostou do próprio corpo, especialmente por causa dos seios. Mas, aos 19 anos, parou de usar sutiã como uma forma de aceitar e amar suas curvas como elas são.

O movimento cresceu e seu Instagram Slumflower tem hoje mais de 100 mil seguidores e milhares de mensagens de mulheres dizendo que desistiram de cirurgias para remodelarem os seios por causa do exemplo de autoaceitação de Childera.

“Eu me recuso a esconder meus seios porque eu mereço me sentir alegre quando olho pra mim mesma”, disse ela em um dos posts.

#SaggyBoobsMatter

Inglesa Childera Eggerue para de usar sutiã e cria movimento valorizando seios flácidos

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL