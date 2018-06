Inglaterra e Bélgica definem primeiro do grupo com reservas em campo

Bélgica e Inglaterra já estão em campo para o último jogo das duas equipes na primeira fase da Copa do Mundo. As duas equipes, que já estão garantidas na próxima fase, decidem, nesta quinta-feira, quem passa em primeiro lugar para as oitavas de final.

Temendo lesões, cansaço excessivo ou suspensão por cartões, os treinadores das duas equipes pouparam praticamente todos os seus jogadores titulares, entrando em campo O técnico da Bélgica, Roberto Maríinez, chegou a dizer, na entrevista coletiva de ontem (27), que a vitória não era prioridade no jogo contra a Inglaterra.

A Bélgica está jogando campo com Courtois, Boyata, Dendoncker, Vermaelen, Felaini, Dembele, Thorgan Hazard e Chadli; Tielemans, Januzaj e Batshuahyi.

Pela Inglaterra, estão em campo Pickford, Stones, Cahill e Jones; Alexander-Arnold, Loftus-Cheek, Dier, Delph e Rose; Rashford e Vardy.

Fonte: Agência Brasil