Infraero espera mais de 1 milhão de passageiros no feriado

Mais de 1 milhão de passageiros são esperados nos aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares a partir de (1º) até -feira (5), em razão do Dia de Finados, feriado celebrado amanhã (2). Segundo a Infraero, o número representa alta de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados aproximadamente 973 mil embarques e desembarques nos terminais administrados pela empresa.

A empresa também espera um aumento na movimentação das aeronaves. São estimados 8.889 pousos e decolagens, número que representa alta de 3,7% em relação aos 8.575 voos comerciais registrados em 2017. Para atender o movimento durante o feriado, a Infraero deverá intensificar os trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. “A empresa também realizou ajustes preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros”, diz a nota divulgada pela empresa.

Terminais Rodoviários

Muita gente também deve viajar de ônibus nesse feriado. Na cidade de São Paulo, os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara devem receber ao todo 635 mil passageiros entre e -feira (5). A previsão é de que 175 mil pessoas deixem a capital paulista de ônibus entre e amanhã, segundo a empresa Socicam Terminais de Passageiros. Os destinos mais procurados pelos paulistanos são Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Rio e Litoral de São Paulo.

No interior de São Paulo o movimento também deve ser grande. O terminal rodoviário Ramos de Azevedo em Campinas deve receber mais de 112 mil passageiros entre e -feira. Cerca de 27 mil devem deixar a cidade entre e amanhã, segundo a Socicam. As cidades mais procuradas são Americana, Sorocaba, Jundiaí, Praia Grande e São Paulo.

No Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, o Consórcio Novo Terminal, responsável pela gestão, estima receber mais de 33 mil passageiros até -feira. A expectativa é de que oito mil pessoas deixem a capital federal entre e amanhã. As cidades mais procuradas pelos brasilienses são Belo Horizonte, Caldas Novas, Goiânia, Rio e São Paulo. A previsão é de que 35 carros extras sejam colocados em circulação.

Fonte: Agência Brasil