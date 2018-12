Infraero disponibiliza Pampulha para pousos e decolagens de BH

Para não interromper as operações de voos que saem ou chegam a Belo Horizonte, a Infraero informou, hoje (20), que está disponibilizando o Aeroporto da Pampulha para receber as operações destinadas a Confins. Segundo a Infraero, o aeroporto está preparado para receber aeronaves de grande porte, tais como o Airbus A320 e o Boeing 737. Ainda de acordo com a Infraero, a decisão de mandar os voos para Pampulha depende das companhias aéreas.

Um problema em um voo da Latam nesta madrugada provocou o fechamento do aeroporto de Confins. O problema ocorreu, segundo a BH Airport, às 1h43 de hoje, quando uma aeronave da Latam, que fazia a rota Guarulhos (SP) – Londres, teve que realizar um pouso de emergência. A aeronave teve os pneus danificados. E para que possa ser retirada da pista tem que trocar os pneus no local. Os passageiros foram retirados da aeronave em segurança, mas o aeroporto teve que ser fechado para pousos e decolagens. Com isso, todos os voos com destino a Belo Horizonte foram direcionados a outros aeroportos.

Por meio de nota, a Latam informou que o voo LA 8084 (São Paulo/Guarulho-Londres) saiu às 00h30 e teve que alternar o voo para Belo Horizonte por razões técnicas. “Durante o pouso, à 1h43, os pneus da aeronave foram danificados e terão de ser trocados para possibilitar a retirada da aeronave da pista, que está interditada pelo menos até as 19h”, informou a companhia.

“Em razão disso, 30 voos da companhia de/para Confins foram cancelados até as 19h e um alternado”.

Fonte: Agência Brasil