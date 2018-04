‘Inesquecível’, diz Luan Santana sobre cantar com Daniel

Daniel e Luan no Altas Horas

Leia mais’Gosto de criar todas as ações’, diz hitmaker Luan Santana

Luan Santana ganhou um especial no Altas Horas, em homenagem aos 10 anos de carreira do popstar sertanejo. Sendo assim, Luan recebeu convidados para dividir cena.

Com Dilsinho, ele cantou Acordando o Prédio, música mais executada em 2017 e Refém, um dos grandes sucessos do pagodeiro.

Já com Daniel, Luan interpretou as canções Dia, Lugar e Hora e Discurso Ensaiado. “Cantei pela primeira vez com o Daniel e foi um encontro inesquecível. Cantamos a música que eu compus para ele e também a minha “Dia, Lugar e Hora”, que ficou linda na voz do Daniel. Sou muito fã dele. Ele é uma cara incrível, talentoso e amado por todos“, afirmou Luan.

“Foi um programa inesquecível e fiquei honrado em estar ao lado de grandes profissionais. Cantar ao lado do Luan foi maravilhoso, ele é um artista completo. Vocês não podem perder o programa”, disse Dilsinho.

O anfitrião também tece elogios ao amigo carioca: “Agradeço muito ao meu parceiro Dilsinho por ter topado meu convite de participar dessa gravação. Um guri muito talentoso e que admiro muito”, completou Luan.

Além das participações, Luan Santana cantou seus grandes sucessos como Eu, você, o mar e ela e Chuva de arroz. Em momento especial, com exibição de lyric vídeo, ele mostra a sua nova música, 2050.

O Altas Horas vai ao ar neste sábado (21), a partir das 22h40.

Fonte: Vírgula UOL