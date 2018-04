Indígenas de mais de 100 etnias fazem mobilização em Brasília

A partir de hoje (23), representantes de mais de 100 etnias estão reunidos no 15º Acampamento Terra Livre (ATL), no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. A expectativa é que mais de 3 mil pessoas participem do encontro. Os indígenas apelam por mais atenção à demarcação de terras, cuidados com saúde e educação, assim como investimentos específicos.

Os apelos ocorreram em meio às divergências sobre a instalação do acampamento: os indígenas defendiam a Esplanada dos Ministérios, ao lado do Teatro Nacional Cláudio Santoro, mas o Governo do Distrito Federal não autorizou. Houve confusão e depois, foi definido o local. Os indígenas deverão usar tendas de lona no Memorial.

O Acampamento Terra Livre é considerada a maior mobilização de indígenas do Brasil. Doutorando em Direito, o líder indígena Dinamam Tuxá pediu que as autoridades públicas invistam em um sistema de educação menos conservador. Segundo ele, é necessário respeitar o indígena de tal forma que não seja tratado como um “ser exótico”. De acordo com ele, o preconceito vem na infância, nos livros escolares, em que os indígenas aparecem nus e alheios à tecnologia.

Casada com um branco, a líder Telma Tapirapé é considerada uma rebelde entre os indígenas. Indiferente às críticas, ela incentiva a participação feminina nas mobilizações e elogiou a atuação das mulheres kaingang. Entre os indígenas, há o costume de ouvir apenas as lideranças, nem todos falam. Telma rompeu este hábito.

“Se jogasse um alfinete no meio do salão, você o ouvia cair. Tava todo mundo calado. Eu disse: ‘Agora, tão aqui as mulheres e elas precisam falar.’ Quando terminei, todo mundo aplaudiu e eu saí. Veio um branco e disse: ‘Meu Deus, você acaba de quebrar um protocolo aí”, contou Telma Tapirapé referindo-se a reuniões anteriores.

Consciente dos problemas que perpassam entre os indígenas e brancos, Telma Tapirapé costuma abordar a necessidade de ações de combate à dependência química e álcool, assim como o fortalecimento do empoderamento feminino. Segundo ela, uma das suas preocupações se concentram no atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero.

Até o próximo dia 27, há programações intensas no Acampamento Terra Livre com reuniões plenárias, rituais, rezas, danças, lançamentos de publicações e a projeção de filmes e documentários.

*Colaborou Letycia Bond

Fonte: Agência Brasil