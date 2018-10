Índia inaugura estátua mais alta do mundo; obra é cinco vezes maior que o Cristo Redentor

A Índia acaba de inaugurar a estátua mais alta do mundo. Depois de quase cinco anos de construção, a obra de bronze de quase 182 metros de altura foi exibida ao público. Chamado de ‘Estátua da Unidade’, o projeto é uma homenagem a Sardar Vallabbhai Patel, líder da independência do país, e fica na cidade de Kevadia. Segundo o site Daily Mail, a ideia custou $450 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,1 bilhões).

A estátua é 30 metros mais alta do que a antiga detentora do recorde, um templo budista chinês. Para comparação, é também quase duas vezes maior do que a Estátua da Liberdade, que fica em Nova York e tem 93 metros de altura, e cinco vezes mais alta do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura.

Sardar Patel é considerado um héroi nacional. Ele foi o primeiro primeiro-ministro indiano, fundador da República da Índia e conhecido como “Unificador da Índia” por ter trabalhado para unificar os 565 reinos semi-independentes da era colonial britânica. O país conseguiu a independência em janeiro de 1950 e Patel morreu em dezembro do mesmo ano por conta de um ataque cardíaco.

Índia inaugura estátua mais alta do mundo

Obra tem 182 metros de altura

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL