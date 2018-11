Incêndio de grandes proporções destrói UPA no Rio

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o prédio da Coordenação de Emergência Regional da Barra. O prédio é anexo ao Hospital Lourenço Jorge, um dos maiores da zona oeste do Rio, e funcionava como uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), fazendo triagem para possíveis atendimentos no hospital.

O incêndio começou por volta das 16h. Não há notícias de feridos e todos os funcionários e pessoas que estavam sendo atendidas conseguiram deixar o local. A fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da Barra da Tijuca.

O prédio fica no início da Avenida Ayrton Senna, em direção à Linha Amarela e a Transolímpica. A avenida teve a pista lateral fechada para a circulação de carros do Corpo de Bombeiros. A interdição formou um grande engarrafamento nas imediações do Terminal de Ônibus da Alvorada e na Avenida das Américas, na altura do Barrashopping.

Fonte: Agência Brasil